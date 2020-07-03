Mesafeli kına gecesi

Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine bir süre kısıtlama getirilen düğün salonları, 1 Temmuz itibariyle “yeni normal” kuralları kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı. İlk gün olmasına rağmen çok sayıda düğün salonu boş kaldı. Sektör temsilcileri, vatandaşların düğünlerini Ekim, Kasım aylarına ertelediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kriterlerini tamamlayamayan düğün salonlarının da açılmadığını söyledi.

Yasağın kalktığı ilk gün düğünden ziyade kına gecelerinin yoğunluğu vardı. Milliyet, Bağcılar’da bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesine katıldı. Salona girişte davetlilerin ateş ölçümü yapılarak dezenfektan ikram edildi. Masalarda sosyal mesafe kuralına uyulurken oyun esnasında zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği gözlemlendi.

Tek kullanımlık tabak

Kınaya katılan davetlilerin hepsi maske kuralına uyarken masalar arasında ise 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyuldu. Çekirdek aileden olan misafir grupları aynı masada otururken birbirini tanımayan davetliler ise mesafeli oturdu. Salonda çalınan müzik ise sadece misafirlerin duyabileceği şekilde ayarlanmıştı. Salon görevliler tarafından da pencereler açılarak sık sık havalandırıldı. Ortak alan olarak kullanılan kafeteryada da tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşığın kullanıldığı görüldü. Görevliler sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için anons yaptı.

Katılım az oldu

Haziran ayında yapmayı planladıkları düğünü Temmuz ayına ertelemek zorunda kaldıklarını belirten düğün sahipleri, çok sayıda davetlinin salgın nedeniyle kınaya katılamadığını ifade etti. İşletme sahibi Yılmaz Can da, 200 kişilik salonda 80 kişilik bir organizasyon hazırladıklarını belirterek sektörün salgından çok etkilendiğini aktardı. Can, “Düğün salonu sahipleri yılda altı ay çalışır. Dört ayımızı karantinada geçirdik. Bütün umudumuz Temmuz ve Ağustos aylarında. Dileğimiz o ayların dolu geçmesi. Salgın bizi çok etkiledi. Giderler arttığı için bu müşteriye de yansıdı ister istemez. Bugün ilk gün. Salonda müzik sesini özlemişiz” diye konuştu.