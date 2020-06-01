01.06.2020 - 18:51 | | DHA
Mesafeyi hesap edemeyince üst geçide sıkıştı
Küçükçekmece'de D 100 yan yolda seyir halinde kamyonet 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin altından geçemeyerek sıkıştı.
Küçükçekmece D 100 yan yolda saat 17.00 sularında Avcılar istikametinde seyir halinde olan plastik şişe yüklü kamyonet 4 metrelik üst geçidin altından geçmek istedi.
Yükselmiş haldeki yükü taşıyan kamyonet 4 metre yüksekliğinde üst geçidin altında sıkıştı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi plastik şişe dolu çuvalları üst geçitten kurtarmaya çalıştı. Kurtarma işlemi sırasında yola çok sayıda şişe döküldü. Yapılan kaza nedeniyle Küçükçekmece yan yolda trafik oluştu. Aracın kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.