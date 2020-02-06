MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mesire alanı su altında kaldı
ABONE OL
06.02.2020 - 10:52 | | DHA

Mesire alanı su altında kaldı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı.

Mesire alanı su altında kaldı

Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayati olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Gürlevik adı verilen kaynağın suyu gür akmaya başladı. Kaynak suyu, Toros Dağları'ndan gelen suyla birleşince, Kuğulu mesire alanı göle döndü. Zaman zaman aynı durumun yaşandığı ve her mevsim ayrı bir güzelliği içerisinde barındıran mesire alanının bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, alana gelip bol bol fotoğraf çekti.

 

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber