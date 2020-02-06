06.02.2020 - 10:52 | | DHA
Mesire alanı su altında kaldı
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı.
Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayati olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Gürlevik adı verilen kaynağın suyu gür akmaya başladı. Kaynak suyu, Toros Dağları'ndan gelen suyla birleşince, Kuğulu mesire alanı göle döndü. Zaman zaman aynı durumun yaşandığı ve her mevsim ayrı bir güzelliği içerisinde barındıran mesire alanının bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, alana gelip bol bol fotoğraf çekti.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.