Meslek liselerinin geliri % 100 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmede önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini son 2 yıldır artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018’deki üretimden elde edilen gelir 248 milyon 608 bin 785 lira olarak gerçekleşmişti. 2019’daki üretimden elde edilen gelir ise 400 milyon liraya ulaşmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen meslek liselerinin üretim kapasitesindeki artış geçen yıl da devam etti. Meslek liselerindeki üretimden 2020’de elde edilen gelir, 2018’e göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı.

‘Eğitim-üretim-istihdam’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son iki yılda mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaya ve eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı. Yapılan düzenlemeler ve planlamalar sonucunda son iki yılda bu kapsamdaki üretimlerden elde edilen gelirin 2018’e göre yüzde 100 artarak 500 milyon lira bandına ulaştığını bildiren Özer, şunları söyledi:

“2020’de Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde sıkıntı yaşanmasına rağmen üretim portföyünde değişikliğe giderek bu sıkıntıyı aşmaya çalıştık. Özellikle maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. 2021’de bu kapasiteyi çok daha fazla güçlendireceğiz.”

Özer, geçen yılki üretimden en fazla gelir sağlayan üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirterek “Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 61 milyon lira, Ankara 40 milyon lira ve İzmir 25 milyon lira gelir elde ettiler” dedi. Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 10 milyon liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin birinci olduğunu bildiren Özer, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 7.4 milyon liralık üretimle ikinci ve Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 7.3 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu aktardı.

‘Öğrenci payı arttı’

Özer, meslek liselerinde üretim gelirinden öğretmen ve öğrencilerin de katkıları oranında pay aldığına işaret ederek “Son iki yılda öğretmenlerin üretimden aldıkları pay yüzde 139, öğrencilerin üretimden aldıkları pay yüzde 115 arttı” dedi.

MEB’in ilk açık erişimli atölyesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilk açık erişimli atölyesi Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kuruldu. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in katılımıyla açılan atölyedeki makine ve ekipmanlar, öğrencilerin yanı sıra vatandaşların kullanımına açık olacak. Atölyede, Arduino temelli programlama ile Python programlama, 3D yazıcı ile tasarım, metin tabanlı robotik kodlama, temel seviye STEM, Autodesk Fusion 360 ve temel elektronik gibi eğitimler verilecek. Açık erişimli atölye olarak tasarlanan “Fab-Lablar” tüm dünyada yaygınlaşırken Türkiye’de bu atölyelerden 11 tane bulunuyor.