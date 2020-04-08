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08.04.2020 - 21:23 |

Meşrutiyet Nedir? Meşrutiyetçi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Meşrutiyetçilik Ne Anlama Gelir?

Meşrutiyet kelimesi oldukça sık kullanılmayan kelimeler arasında bulunmaktadır. Diğer pek çok kelime gibi meşrutiyet kelimesi de farklı alanlarda farklı anlamlar içerebilmektedir. İşte meşrutiyet kelimesinin anlamları ve kullanım alanları hakkında tüm bilgiler.

Meşrutiyet Nedir? Meşrutiyetçi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Meşrutiyetçilik Ne Anlama Gelir?

Yönetim biçimleri tarihler arasında ve devletler içerisinde farklılık göstermektedir. Yönetim şekilleri içerisinde meşrutiyet kelimesinin anlamı oldukça önemli olmaktadır. Tarihsel bir terim olarak meşrutiyet yönetim içerisinde hükümdarlığın yasa ve kanunlarca denetlenmesi olmaktadır.

 Meşrutiyet Nedir?

 Parlamento ile birlikte hükümdarın devletini yönetmesi olarak meşrutiyet kelimesi Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Diğer bir deyimi ile krallık yönetim şekli olarak da meşrutiyet kelimesi nitelendirilmektedir. Türkçeye Arapça içerisinden geçmiş bir kelime olarak kullanımı sağlanmaktadır. Tarih içerisinde krallık yönetimi olarak da bilinen meşrutiyet anayasa ile kuralların desteklendiği yönetim alanı olarak bilinmektedir.

TDK'ya Göre Meşrutiyetçilik Ne Anlama Gelir?

Her dönem ve her devlet içerisinde farklı yönetim anlayışını benimseyen kişiler ve topluluklar mevcut bulunmaktadır. Meşrutiyetçilik ise hükümdarın yasalar ile desteklenerek devleti yönetmesini benimseyen kişiler olarak tabir edilmektedir. TDK’ya göre meşrutiyet hükümdarlığı niteleyen bir kelime olmaktadır. Aynı şekilde meşrutiyetçi de meşrutiyeti benimseyen, destekleyen kişi ve toplulukları bildirmek çini kullanılmaktadır.

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