TÃ¼rkiyede, 27 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼Â saat 20.30Â sÄ±ralarÄ±nda AÄŸrÄ±, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazÄ± kentlerdeÂ cep telefonu kameralarÄ±ylaÂ Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler heyecanlandÄ±rdÄ±. MeteorÂ dÃ¼ÅŸmesi olduÄŸu iddia edilenÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler arasÄ±nda, Batman'da kaydedilen video da yer aldÄ±. Kentte yaÅŸayanÂ Didem Tekin Arslan, Millet BahÃ§esi'ni cep telefonu kamerasÄ±yla Ã§ektiÄŸi sÄ±rada, doÄŸa olayÄ±nÄ± da kaydetti.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de,Â gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde gece karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aydÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± saniyeler yer aldÄ±.Â Åžafak Mahallesi'nde yapÄ±mÄ±Â tamamlanan Millet BahÃ§esi'ni cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi sÄ±rada gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼nÂ aydÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatanÂ Arslan, "Mahallemize Ã§ok gÃ¼zel bir bahÃ§e yapÄ±ldÄ±. Ben de gÃ¼zelliÄŸini mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde kayÄ±t altÄ±na almak istedim. BalkondaydÄ±m, saat de 20.30'u gÃ¶steriyordu. Cep telefonu kamerasÄ±ndaki kaydÄ±n 21 saniyesinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ dev bir Ä±ÅŸÄ±k kapladÄ±. Aile fertlerim de yanÄ±mdaydÄ±, ÅŸok yaÅŸadÄ±m" dedi.Â

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