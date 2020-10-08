Meteoroloji İstanbul hava durumu için uyarmıştı! Dolu yağışı için herkes önlem aldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışlar için vatandaşların önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu. Peki, dolu yağacak mı, dolu saat kaçta yağacak? İstanbul hava durumu son dakika...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava ile sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yağışla birlikte sıcaklığın hissedilir derecede azalması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOLU YAĞACAK MI? DOLU SAAT KAÇTA YAĞACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."