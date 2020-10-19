Meteoroloji uyarmıştı! Dolu ve sağanak etkili oldu

Uşak Banaz ve çevresinde, dün gece başlayan yağmur, aralıklarla sürüyor. İlçe merkezinde yağmur, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

DENİZLİ

Denizli’de bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Pamukkale ilçesindeki Aşağışamlı ve Üzerlik mahallelerinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle 100'ün üzerinde araç zarar gördü. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Dolu yağışı nedeniyle özellikle pamuk ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

BOLU DAĞI

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Otoyol kenarındaki sis ikaz lambaları da yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak da etkisini gösterdi.

Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.