Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Şerif Sokak'ta su birikintisi oluşurken bazı dükkanları da su bastı.

İş yerini su basan esnaf Ümit Şeral, İSKİ'ye çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor. Esnafa kulak versinler, halimizi görüyorsunuz iki saattir yağan yağmur iş yerlerimizi bu hale getirdi. Cadde ve sokaklar felç olmuş bir halde yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyorum." dedi.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR

İzmir'in Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Konak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçedeki Gediz ve Gürçeşme semtleri ile 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı.

Karşıyaka'ya gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar'ın Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar sular altında kaldı. İlçeye bağlı bazı köylerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Çanakkale'de fırtınanın ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bayramiç ilçesinde de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan yerlerde maddi hasar oluştu. Cadde ve sokaklar da su altında kaldı. Yağmur suları yollardan dere gibi aktı. Bayramiç Belediyesi ekipleri, vidanjör ile ev ve iş yerlerine dolan yağmur sularını boşalttı. Yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler rögar kapakları açtı.

İlçeye bağlı Çırpılar, Külcüler ve Evciler köylerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının ardından yollar kar yağmışçasına beyaza büründü.

ANTALYA

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Antalya'da gece saatlerinde yağış başladı. Konyaaltı ilçesinde etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken su nedeniyle kaldırımlar su altında kalırken, araçlar ise ilerlemekte zorlandı. Çoğu sürücü de birikintilere girmemek için yollarını değiştirdi. Rüzgar nedeniyle de kent merkezinde bazı eşyalar yollara uçtu.

Yağış ve rüzgarın yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.

EDİRNE

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi "kırmızı ikaz" seviyesine yükseldi.

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte yaklaşık 20 kat arttı.

Suakacağı mevkisindeki ölçüm istasyonundan dün 12 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, son ölçümde 210 metreküp/saniye seviyesine çıktı.

Bu nedenle kritik seviyede akan nehir için "kırmızı ikaz" verildi. Nehir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi mevkisinde yer yer taştı.

Su maymunları da geldi

Bu arada, debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi.

Kemirgenlerin en büyüğü olarak nitelenen su maymunlarının Bulgaristan'da kürkleri için beslendiği çiftliklerden, suyun yükselmesiyle akıntıya kapılıp geldikleri düşünülüyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede etkisini gösteren sağanakta rögarlar tıkanırken cadde ve sokaklar suyla doldu. Su dolu caddelerde zaman zaman trafik durma noktasına gelirken sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş merkezleri ve duraklara sığındı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Akçay ve Güre mahallelerinde cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar trafikle ilerlemekte güçlük çekti.

Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağış özellikle Kazdağları ve eteklerinde etkili oldu. Akçay ve Güre'de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Su birikintisi nedeniyle araçlar trafikle ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları su ile doldu.

Edremit'te metrekareye 31 kilogram yağış düşerken, Kazdağları'nda ise metrekareye 63 kilogram yağış düştü.

Kaz Dağı Milli Parkı bölgesinde geçtiğimiz gün yaşanan yağışlarda da metrekareye 210 kilogram yağış düşmesiyle, derelerde taşkınlık yaşanmıştı.

MANİSA

Manisa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Şehzadeler ilçesinde Adnan Menderes, Akpınar, Nurlupınar ve Kazım Karabekir mahalleleri, Yunusemre ilçesinde ise Spil ve Barbaros mahallelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı, bazı evleri su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle Turgutlu Caddesi ile Horozköy Caddesi'nde seyreden sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintisinde geçerken araçları arızalanan bazı sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Birikintilerde kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı.

Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın da etkili olduğu kentin bazı bölgelerinde aşırı yağıştan ötürü yaşanan su birikintilerine ve sulama kanallarına müdahale etti.