Meteoroloji uyarmıştı! Zonguldak sağanak yağışa teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağış Zonguldak'ta dün akşamdan bu yana etkisini aralıklarla gösterdi.

Gün içerisinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmura rağmen koşarak ilerlemeyi tercih etti. Yağışlarla birlikte olası su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.