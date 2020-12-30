Meteoroloji'den 3 bölge için flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu 11