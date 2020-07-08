Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Anadolu yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

AKOM’DAN UYARI

Öte yandan dün İstanbul Valiliği'nin ardından AKOM da kritik uyarılarda bulundu. AKOM, İstanbul’da etkili olan bunaltıcı sıcakların bugün yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal ilçelerinde yağışın kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olması ve öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.