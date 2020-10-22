Meteoroloji'den pus uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, yarÄ±n Ã¼lke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor. Yurdun batÄ± kesimlerin parÃ§alÄ± bulutlu, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmaraâ€™nÄ±n gÃ¼ney ve doÄŸusu, Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yer yer pus Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SAÄžANAK YAÄžIÅž BEKLENÄ°YOR

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, batÄ± kesimleri parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar MuÄŸla, AydÄ±n'Ä±n kÄ±yÄ± kesimleri, Antalya'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ile BatÄ± Akdeniz'in Toroslar mevkii saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.Â

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda, yer yer Ã¼zerinde seyredecek. RÃ¼zgar ise genellikle kuzeyli, akÅŸam saatlerine kadar gÃ¼ney kesimlerde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 24

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 23

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 26

Adana: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 32

Bursa: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 24

Antalya: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 21

Trabzon: ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu 20

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 19

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 29





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