12.10.2020 - 01:35 | | DHA
Metrelerce sürüklendi... Geriye bu görüntü kaldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin (36), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında Çerkezköy-Kapakl karayolunun Yünsa kavşağında meydana geldi. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin'e çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetinin cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, otomobil sürücüsü N.Y.yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.