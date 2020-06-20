Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı.
Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.
Depo kapağıyla araba çalan şüpheli yakalandıİstanbul'da park halindeki otomobillerin benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan şüpheli Ali A.(58) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.