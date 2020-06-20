Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı.

Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.