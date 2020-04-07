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07.04.2020 - 13:37 | | DHA

Metrobüste yaş ve maske denetimi

Corona virüs ile mücadele programı kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen sınırlama kapsamında 20 yaşından küçükler ile 65 yaş ve üstündekilerin  metrobüslere binmelerine izin verilmedi.

Metrobüste yaş ve maske denetimi

Avcılar’daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağındaki görevliler, maskesiz geçişe izin vermezken, maskesı olmayanların yakındaki bir eczaneye giderek maske alabileceklerini söylediler. Bu arada bazı yolcuların birbirleri ile ‘maske dayanışması’ yaparak yanlarında taşıdıkları yedek maskelerden birbirlerine verdikleri görüldü.

Metrobüse binmek üzere gelen 20 yaşından küçük bir kız  önce maske, daha sonra yaş kontrolüne takılarak geri gönderildi. Yaşının 65’ten büyük olduğunu belirten Ömer Ergun da, metrobüse yaşı nedeniyle binemedi.

Ergün,  12 yaşında bir çocuğu bulunduğunu,  sosyal yardım alabilmek için Şişhane’ye birkaç kez gittiğini henüz sonuç alamadığını, bu nedenle tekrar metrobüs ile giderek yardım işlemlerini yaptırmaya çalıştığını anlattı.

Ömer Ergun, tüm çabalarına rağmen güvenlik görevlilerini ikna edemeyince Gümüşpala Mahallesi’ndeki yakınının evine gitmek üzere ayrıldı. Bu arada elinde taşıdığı peçete ile gelen bir kişi de metrobüse alınmadı, maske almaya gönderildi.

Metrobüste yaş ve maske denetimi

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek hangi maskeler ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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