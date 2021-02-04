Metroda internete izin bekleniyor

İBB iştiraklerinden İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin, yasak kararının sadece sözlü olduğuna değinerek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile metrolarda internet erişimine izin verilmesi için görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yaklaşık 10 yıl önce yurt dışına gerçekleşen terör saldırısı sonrası İstanbul’daki metro hatlarında internet hizmetinin yasaklandığını aktaran Narin, “O dönem valiliğimiz önderliğinde Metro A.Ş, GSM şirketleri ve diğer ilgililerin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştiriliyor. Sözlü olarak yapılan istişare sonucunda bir süreliğine kapatılması kararlaştırılıyor. Ortada yazılı bir karar yok. Ve uygulama hala devam ediyor. Biz konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileri konunun İçişleri Bakanlığı’na taşındığını söyledi. Her ne kadar belge üzerinde yasaklanan bir durum olmasa da valimizin izni doğrultusunda ilerlemeyi daha doğru buluyoruz. Denizin yüz metre altındaki Avrasya tünelinde interneti kullanıp geçiyoruz. Orada açık burada kapalı. Nedenini soran yok. İnternet, pandemiyle birlikte önemli bir ihtiyaç haline geldi. Gerekli iznin alınmasının ardından GSM şirketlerinin devreye girmesiyle 2-3 ayda tüm metro hatlarında gerekli alt yapıyı tamamlayabiliriz” dedi.

Hacıosman- Yenikapı hattında gerekli alt yapının tamamlandığını söyleyen Narin, Moskova, Londra, Tokyo gibi tüm metropollerin metrolarında internet erişişinin bulunduğunu hatırlattı.

‘Tünellerde telefon çekiyor’

İstanbul’da bulunan tüm metro ağlarında internet kullanılması için konuyu İBB Meclisi eylül ayı oturumunda gündeme taşıyan İYİ Parti Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, dünyanın pek çok kentindeki metro hatlarında internet erişilebilirliği olurken İstanbul’da güvenlik gerekçesiyle bu hizmete izin verilmemesini samimi bulmadığını söyledi. Yenikapı-Hacıosman metro hattında gerçekleştirdiği deneme canlı yayınıyla Türkiye’de bir ilke imza atan Yıldız, “Bolu, Avrasya ve Aydın tünellerinde telefonlar çekiyor. Sorunun bu olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.