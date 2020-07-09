09.07.2020 - 12:47 | | DHA
Metroda maske takmama kavgası! İki genç kız onları uyaran kadına saldırdı
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı.
Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi. Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı.
Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.
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