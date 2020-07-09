MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Metroda maske takmama kavgası! İki genç kız onları uyaran kadına saldırdı
ABONE OL
09.07.2020 - 12:47 | | DHA

Metroda maske takmama kavgası! İki genç kız onları uyaran kadına saldırdı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı.

Son dakika... Metroda maske kavgası! Kızlar ortalığı birbirine kattı
Son dakika... Metroda maske kavgası! Kızlar ortalığı birbirine kattı
Son dakika... Metroda maske kavgası! Kızlar ortalığı birbirine kattı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi. Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı.

Metroda maske takmama kavgası İki genç kız onları uyaran kadına saldırdı

Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.

Antalya'da iddia uğruna ölüme atlayan gencin kimliği belli olduAntalya’da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp, yaşamını yitiren gencin Deniz Şahin (15) olduğu belirlendi. Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin 2 kardeşi, Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF sonuç sorgulama 2020 - AÖF sınav sonuçları öğrenme sayfası erişim linki

AÖF sonuç sorgulama 2020 - AÖF sınav sonuçları öğrenme sayfası erişim linki

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Trabzon'da şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı!

Trabzon'da şantiye işçilerinin dikkati hayatlarını kurtardı!

Sıradaki Haber