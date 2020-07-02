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02.07.2020 - 12:41 | | DHA

Metroda maske takmayan yolcuya para cezası

Ankara'da, metroda maske takmadığı gerekçesiyle diğer yolcuların tepki gösterdiği V.D'ye (34) 900 TL para cezası uygulandı.

Metroda maske takmayan yolcuya para cezası

Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı. Bu sırada O.U.'nun kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi.

Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu önce kamyonetle hastaneye götürmek istedi. Ancak devreye çevredekiler girdi. Küçük çocuk bir otomobille Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi "Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi" ded

 

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