Metruk bina alev alev yandı! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Metruk binada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangını izlemek ve cep telefonu ile görüntü çekmek için sokağa döküldü. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta kimi vatandaşlar ise çatı katına çıkarak tehlikeli bir şekilde yangını izledi.

Binanın etrafındaki demir korkuluklar itfaiye ekiplerini zorlarken yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.