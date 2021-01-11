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11.01.2021 - 17:40 | | DHA

Metruk bina alev alev yandı! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İstanbul Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden dışarı çıkıp cep telefonları ile görüntü çekerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimi vatandaşlar ise çatılara çıkarak yangını izledi.

Metruk bina alev alev yandı! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Metruk binada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangını izlemek ve cep telefonu ile görüntü çekmek için sokağa döküldü. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta kimi vatandaşlar ise çatı katına çıkarak tehlikeli bir şekilde yangını izledi.

Binanın etrafındaki demir korkuluklar itfaiye ekiplerini zorlarken yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Metruk bina alev alev yandı Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Unutulan mum evi yaktıDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
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