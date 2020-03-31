Metruk evde korkutan yangın!

Yangın olayı, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,metruk bir evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etti. Metruk evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Corona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 derecede kaynatıyor”Ordulu esnaf, korona virüsüne (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.