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28.10.2020 - 17:13 |

Mevlid Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler! İşte Mevlid Kandili tesbihleri...

Mevlid Kandili tesbihleri merakla araştırılıyor. Bugün yani 28 Ekim 2020 tarihinde bu senenin son kandili olan Mevlid Kandili idrak ediliyor Önemli günde dualar edilecek, namazlar kılınıp ibadetler gerçekleştirilecek. Peki Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihleri ve zikirleri neler?

Mevlid Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler! İşte Mevlid Kandili tesbihleri...

Mevlid Kandili büyük bir heyecanla bekleniyor. Hz. Muhammed S.A.V'in doğum günü olarak bilinen günde Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ise Müslüman alemi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri...

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ...

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

MEVLİD KANDİLİ DUALARI

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
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