Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı saat kaçta 2020?

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Heyecanla beklenen Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olarak geçen Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte kılınacak namaz merak edilmeye başlandı. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekat kılınır ve saat kaçta?

MEVLİD KANDİLİ'NDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

Müslüman aleminin beklediği Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Kandil namazı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bir ayrıntı bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'ın amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Mevlid Kandili'nde kılınan namazlar arasında yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ise tesbih namazının 4 rekat kılınacağını belirtiyor.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini geceler akşam ezanı ile başladığını aktarıyor.

NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI- TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.