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21.09.2020 - 14:30 |

Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili'ne sayılı haftalar kaldı. İslam alemi nefesini tuttu bu hayırlı geceyi bekliyor. Yılın son kandili için sabırsız bir bekleyiş söz konusuyken Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusu son zamanlarda artmış durumda...

Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili bu yışın son kandili olacak. Müslümanlar yılın son dini günü olan Mevlid Kandil için heyecanlı... Peygamber Efendi'mizin doğum gecesi olan Mevlid Kandili'nin miladi takvime göre hangi güne denk geldiği müminler tarafından merak ediliyor. İşte en mübarek günlerden biri olan Mevlid Kandili'nin tarihi...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Bu yıl Mevlid Kandili miladi takvime göre 28 Ekim tarihine denk geliyor.

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