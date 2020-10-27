Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, fazileti nedir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler?

İslam dünyası için önemli olan Mevlid Kandili'nin idrak edilmesine az bir zaman kaldı. Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı ise merak konusu. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Mevlid Kandili ibadetleri...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

Rebiülevvel Ayı’nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, Hazreti Peygamber’e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur’an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.

KANDİL GECESİ İBADETLERİ NELER?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.