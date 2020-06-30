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30.06.2020 - 09:16 | | DHA

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! 4 kişi yaralandı

Elâzığ’da, mevsimlik işçilerin taşındığı minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! 4 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde, Elazığ- Malatya yolunda meydana geldi. Mardin'den Malatya'ya mevsimlik işçileri taşıyan Yunus Vural'ın kullandığı 47 LH 583 plakalı minibüs, Gözeli kavşağında Emre Şahin yönetimindeki 58 ACB 370 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Yunus ve Burak Vural kardeşler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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