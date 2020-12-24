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24.12.2020 - 11:09 | | DHA

'Mezarcı ekip' 19 yıllık sır cinayeti aydınlattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın’ın mesire alanında boğularak öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yıllar sonra yeniden açılan dosya, faili meçhul cinayetleri çözmesiyle ‘mezarcı Ekip’ olarak bilinen Kocaeli Cinayet Büro ekibi tarafından aydınlatıldı.

'Mezarcı ekip' 19 yıllık sır cinayeti aydınlattı

Olay, 2001 yılının haziran ayında Kocaeli Derince ilçesi Yenikent Mesire alanında meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın (20)  darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş ve üzerindeki eşyaları çalınmış halde bulundu. Polis, cinayetle ilgili yeterli bilgiye ulaşamayınca dosyada ilerleme sağlanamadı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konusunda uzman olan ve daha önceki yıllarda da çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle ‘mezarcı ekip’ diye adlandırılan Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliye ulaştı. 2001 yılında Aydın’ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişinin başka işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer zanlının ise İstanbul’da olduğu tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’da düzenledikleri operasyonda H.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. H.İ. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Cinayeti işledikleri iddia edilen şüphelilerin Aydın’ın arkadaşları olduğu, mesire alanında da aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada Aydın'ı öldürdükleri öğrenildi.  

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