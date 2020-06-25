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25.06.2020 - 09:55 | | DHA

Midibüsün klima bölmesinden 39 kilo esrar çıktı!

Adana’da, kovalamaca sonucu durdurulan midibüsün klima bölmesinde, narkotik dedektör köpeği 'Oscar’ın tepki vermesiyle 39 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ali H. (34) ile yolcu Halit T. (44), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. İncirlik Uygulama Noktası’nda önlem alan polis ekipleri, kaçmak isteyen midibüs sürücüsünü kovalamaca sonucu durdurup, yakaladı. Midibüste arama yapan ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Oscar’ın tepki vermesi üzerine tavan kısmındaki klima bölmesini kontrol etti. Polis, klima bölmesine zulalanmış, üzerinde Arapça kelimeler yazan 203 paketteki 39 kilo 700 gram esrarı ele geçirdi.

Midibüs şoförü Ali H. ile yolcu Halit T. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Ali H.’nin, midibüsü 22 bin liraya satın aldığını, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ise kendisine değil Halit T.’ye ait olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Halit T.’nin ise uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını, yolcu olarak midibüse bindiğini söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali H. ile Halit T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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