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23.08.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Migren hastalarına Kovid-19 uyarıları

Pandemi sürecinde migren hastalarının ataklarının sıklaştığını belirten uzmanlar, sürekli kaygı ve depresyonun hastalığı tetiklediğini söylüyor

Migren hastalarına Kovid-19 uyarıları

Koronavirüs salgını nedeniyle evde uzun süre kapalı kalmak ve hasta olma korkusu migren hastalarını da zorladı. Uzmanlar pandemi döneminde migren hastalarının ataklarının sıklaştığını ve bu nedenle başvuruların arttığını belirtiyor.

Sürekli devam eden kaygı, depresyon, kötü beslenme, sedanter hayat düzeni ve düzensiz uyku gibi etkenlerin migreni tetiklediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halide Rengin Bilgen Akdeniz, şunları anlattı:

‘Kaygı, endişe hali’

“Pandemi dönemindeki, sürekli devam eden kaygı, endişe hali, sonunda depresyonu getiriyor. Kişi bu dönemde, keyifsizlik, isteksizlik ve moralsizliğin olduğu bir sürece giriyor. Bu durumda migren baş ağrılarının sıklık ve şiddetinde artma, günlük hayatın, aynı zamanda okul veya iş yaşamının kalitesinde düşüklükle sonuçlanıyor. Ancak maalesef migren hastalarının yüzde beşinden azı, ağrıların tedavisi ile ilgili bir uzmana başvuruyor” dedi.

Yine bu dönemde evde kalanların veya evden çalışanların uyku düzeninin de bozulduğunun altını çizen Dr. Akdeniz bunun da migreni tetiklediğini dile getirdi.

Migren ve beslenme ilişkisinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Halide Rengin Bilgen Akdeniz, şu uyarılarda bulundu: “Migreni tetikleyen yiyecekler de var. İşlenmiş gıdalar (salam, sosis gibi), çikolata, aşırı kafein tüketimi, bazı alkollü içecekler, kızartma türü yiyecekler, bazı peynir türleri gibi pek çok gıda migreni tetikleyebiliyor. Aynı zamanda aspartam gibi yapay tatlandırıcılar, katkı maddesi içeren gıdalar da, migren atağının ortaya çıkmasına neden oluyorlar. Yiyeceklerin yanında kilo artışının da migren üzerine etkili olduğu değişik çalışmalarda gösterilmiş. Pandemi döneminde birçok kişide kilo artışı olduğunu gördük.”

Yürüyürüş, egzersiz

“Pandemi süresince herkese ‘evde kalın’ çağrısında bulunduk. Tabii ki hareketsizlik, pek çok hastalıkta olduğu gibi, migreni de olumsuz etkiledi. Biz migren hastalarına ilaç tedavisi yanında, özellikle açık havada yürüyüş, egzersiz öneririz. Ancak bu dönemde hastalar, bu egzersizleri yapamadı.

Sosyal mesafeyi korumak, maske takmak gibi önlemleri alarak, açık havada yürüyüş yapılmasını öneriyoruz. Migren hastalarında, fotofobi dediğimiz ışık duyarlılığı önemli. Parlak ışıklar ve güneş ışığı atakları tetikleyebileceğinden, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde yürümemeleri, yürüyüş esnasında kendilerini geniş bir şapka, güneş gözlüğü ile korumaları önemli.”

 

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