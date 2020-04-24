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24.04.2020 - 12:35 |

Mila İsminin Anlamı Nedir? Mila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mila ismi pek çok farklı ülkede değişik anlamlara sahip en güzel isimlerden biridir. Farklı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de isim olarak kullanılabilecek en güzel adlar arasındadır. Kız çocukları için değerlendirilen bu isim için pek çok ebeveyn internetten araştırma yapıyor. Peki, Mila isminin anlamı nedir? Mila ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Mila İsminin Anlamı Nedir? Mila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mila isminin kökeni birçok farklı dile dayanmaktadır. Bunlar arasında Türkçe, Rusça, Bulgarca ve İbranice yer almaktadır. Her dilde farklı anlamlara gelmekte ve bu anlamlar oldukça beğeni toplamaktadır. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuz açısından da Mila ismi kız çocuklar için güzel bir ad olarak öne çıkıyor.

Mila Ne Demek?

Mide birçok değişik anlama sahip olan ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan isimlerden biridir.

- Eski dönemlerde çocukların çok sık oynadığı çelik-çomak oyunu, (Türkçe)
- Sevimli, sevilen, sevgili ve tatlı kişi (Rusça),
- Kibar, nazik ve hoş (Rusça)
- Sevgili (Bulgarca)
- Sözcük, kelime ve söylemek (İbranice)

Oldukça farklı ve fazla anlamı olması ile beraber bu anlamları içerisinden beğendiğiniz seçeneğe göre çocuğunuza bu ismi verebilirsiniz.

Mila İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Pek çok değişik anlamı üzerinden günümüzde oldukça sevilen Mila ismi, ebeveynler tarafından kız çocukları için değerlendirilmektedir. Bu konuda en merak edilen konular arasında Mila isminin Kuran'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kuran-ı Kerim'de yer almaz. Türkçe anlamı ya da diğer anlamları üzerinden kız çocuğu için son dönemlerin popüler isimleri arasında yer almaktadır.

Polis havalandırma boşluğundan bakınca...Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ilginç bir yöntemle tespit edildi. Kapıyı açmayan şahısları binanın arkasına dolaşarak havalandırma boşluğundan tespit eden polis 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazdı.
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