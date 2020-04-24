Mila İsminin Anlamı Nedir? Mila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mila isminin kökeni birçok farklı dile dayanmaktadır. Bunlar arasında Türkçe, Rusça, Bulgarca ve İbranice yer almaktadır. Her dilde farklı anlamlara gelmekte ve bu anlamlar oldukça beğeni toplamaktadır. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuz açısından da Mila ismi kız çocuklar için güzel bir ad olarak öne çıkıyor.

Mila Ne Demek?

Mide birçok değişik anlama sahip olan ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan isimlerden biridir.

- Eski dönemlerde çocukların çok sık oynadığı çelik-çomak oyunu, (Türkçe)

- Sevimli, sevilen, sevgili ve tatlı kişi (Rusça),

- Kibar, nazik ve hoş (Rusça)

- Sevgili (Bulgarca)

- Sözcük, kelime ve söylemek (İbranice)

Oldukça farklı ve fazla anlamı olması ile beraber bu anlamları içerisinden beğendiğiniz seçeneğe göre çocuğunuza bu ismi verebilirsiniz.

Mila İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Pek çok değişik anlamı üzerinden günümüzde oldukça sevilen Mila ismi, ebeveynler tarafından kız çocukları için değerlendirilmektedir. Bu konuda en merak edilen konular arasında Mila isminin Kuran'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kuran-ı Kerim'de yer almaz. Türkçe anlamı ya da diğer anlamları üzerinden kız çocuğu için son dönemlerin popüler isimleri arasında yer almaktadır.