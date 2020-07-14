Millet Kütüphanesi nerede? Millet Kütüphanesi çalışma saatleri...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğünde 2015 yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir.

Koleksiyonunda 2.000.000 basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2.000.000 sayı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 56 adet veritabanı içeriğinde; 550.000 e-kitap, 6.500.000 elektronik tez ve 60.000’e yakın e-dergiye ait 120.000.000 makale, rapor, vb. bulunmaktadır.

Kütüphanede bu ana alanlara ek olarak pek çok eğitim ve özel amaçlı sınıflar ve salonlar da bulunmaktadır.

Kütüphane; ülkemizde ilk defa uygulanan entegre kitap taşıma sistemi, teknolojik altyapısı, bilgisayarları, dokunmatik ekranları ve internet bağlantısı ile bilgiye erişimi sınırsız bir şekilde sağlamaktadır.

7/24 sağlanan kütüphane hizmetlerinden okuyucuların faydalanabilmesi için kütüphane üyeliği gerekmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Millet Kütüphanesi Beştepe, Ankara'da bulunmaktadır.

Açık adres: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/Ankara/Türkiye

Beştepe Durağı >> (10789) için, 339-7 >> - (ÖHO) EGE MH. - BEŞTEPE 479 >> - UYANIŞ - PINARBAŞI - İSKİTLER - EMNİYET SARAYI - AŞTİ - BEŞTEPE

Cumhurbaşkanlığı Durağı >> (13123) için, 167 >> - MTA - EMSAN SİT. - SÖĞÜTÖZÜ CD.

MİLLET KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri Covid-19 kapsamında düzenlenmiştir. 03.07.20 - 20.07.20 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu hizmet verilecektir.

Araştırma Kütüphanesi 09.00-18.00

Okuma Salonları 2. kat 09.00-18.00

Okuma Salonları 4. kat 09.00-18.00

Nadir Eserler Kütüphanesi 09.00-18.00

Gençlik Kütüphanesi 09.00-18.00

Ses ve Görüntü Kütüphanesi Kapalı

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi 09.00-18.00

Cihannümâ Salonu 09.00-18.00

Referans Bölümü 09.00-18.00

Süreli Yayınlar Salonu 09.00-18.00

KÜTÜPHANEYE ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Kütüphaneye üyelik e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet üyeliği olmayan ziyaretçiler T.C. Kimlik Kartı veya 99 ile başlayan T.C. Kimlik numarasına sahip kimlikleriyle (yabancı uyruklu kişiler) ana kapıda üye yapılarak kütüphaneye giriş yapabilirler.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 5 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için 7/24 hizmet vermektedir. Hizmetlerden faydalanabilmek için T.C. Kimlik kartı yeterli olacaktır. Yabancı uyruklu okuyucuların ise pasaport veya 99 ile başlayan T.C. Kimlik Kartları gerekmektedir.