Millet Kütüphanesi nerede? Millet Kütüphanesi çalışma saatleri...
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 2015 yılında kurulmaya başlandı. Herkesin kullanımına açılan Millet Kütüphanesinin 5.500 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Peki, Millet Kütüphanesi nerede, ulaşım nasıl sağlanıyor? Millet Kütüphanesine nasıl üye olunur?
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğünde 2015 yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir.
Koleksiyonunda 2.000.000 basılı kitap, 12.500 adet basılı dergiye ait 2.000.000 sayı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 56 adet veritabanı içeriğinde; 550.000 e-kitap, 6.500.000 elektronik tez ve 60.000’e yakın e-dergiye ait 120.000.000 makale, rapor, vb. bulunmaktadır.
Kütüphanede bu ana alanlara ek olarak pek çok eğitim ve özel amaçlı sınıflar ve salonlar da bulunmaktadır.
Kütüphane; ülkemizde ilk defa uygulanan entegre kitap taşıma sistemi, teknolojik altyapısı, bilgisayarları, dokunmatik ekranları ve internet bağlantısı ile bilgiye erişimi sınırsız bir şekilde sağlamaktadır.
7/24 sağlanan kütüphane hizmetlerinden okuyucuların faydalanabilmesi için kütüphane üyeliği gerekmektedir.
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Millet Kütüphanesi Beştepe, Ankara'da bulunmaktadır.
Açık adres: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/Ankara/Türkiye
Beştepe Durağı >> (10789) için, 339-7 >> - (ÖHO) EGE MH. - BEŞTEPE 479 >> - UYANIŞ - PINARBAŞI - İSKİTLER - EMNİYET SARAYI - AŞTİ - BEŞTEPE
Cumhurbaşkanlığı Durağı >> (13123) için, 167 >> - MTA - EMSAN SİT. - SÖĞÜTÖZÜ CD.
MİLLET KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri Covid-19 kapsamında düzenlenmiştir. 03.07.20 - 20.07.20 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu hizmet verilecektir.
Araştırma Kütüphanesi 09.00-18.00
Okuma Salonları 2. kat 09.00-18.00
Okuma Salonları 4. kat 09.00-18.00
Nadir Eserler Kütüphanesi 09.00-18.00
Gençlik Kütüphanesi 09.00-18.00
Ses ve Görüntü Kütüphanesi Kapalı
Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi 09.00-18.00
Cihannümâ Salonu 09.00-18.00
Referans Bölümü 09.00-18.00
Süreli Yayınlar Salonu 09.00-18.00
KÜTÜPHANEYE ÜYELİK NASIL YAPILIR?
Kütüphaneye üyelik e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet üyeliği olmayan ziyaretçiler T.C. Kimlik Kartı veya 99 ile başlayan T.C. Kimlik numarasına sahip kimlikleriyle (yabancı uyruklu kişiler) ana kapıda üye yapılarak kütüphaneye giriş yapabilirler.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 5 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için 7/24 hizmet vermektedir. Hizmetlerden faydalanabilmek için T.C. Kimlik kartı yeterli olacaktır. Yabancı uyruklu okuyucuların ise pasaport veya 99 ile başlayan T.C. Kimlik Kartları gerekmektedir.