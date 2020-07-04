Milli Emlak’a operasyon: Bir müdür 11 taşeron gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince dün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon, geçtiğimiz aylarda gelen bir istihbaratla başladı. İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü’nde başını bir şube müdürünün çektiği bir ekibin, polis operasyonlarında ele geçirilen emanet eşyaları imha ihalesi yapılmış gibi gösterip piyasaya sattığı bilgisi üzerine takip ve izleme başlatıldı.



Yapılan takip ve izlemelerin ardından ihbarın doğru olduğunu ve kuruma teslim edilen orjinal olmayan taklit eşya ve ürünlerin 11 kişilik bir taşeron ekibi vasıtasıyla satıldığını tespit eden ekipler, dün sabah harekete geçti. Yapılan operasyonda ekibin başı olan ve görev değiştirilen bir şube müdürü ile kuruma taşeron hizmet veren 11 çalışan adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığının tespit edildiği soruşturmada görevini ihmal ettiği veya çeteye bilerek yardım ettiği tespit edilen altı kurum çalışanınında ifadesi alınacağı öğrenildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.