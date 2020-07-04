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04.07.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Milli Emlak’a operasyon: Bir müdür 11 taşeron gözaltında

İstanbul’da Milli Emlak İl Müdürlüğü’ne yapılan operasyonda, emanet eşya malzemeleri satıp imha edilmiş gibi gösteren bir şube müdürü ile 11 taşeron çalışan gözaltına alındı. Altı şube çalışanın da ifadesine başvurulacağı öğrenilen operasyonda devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Milli Emlak’a operasyon: Bir müdür 11 taşeron gözaltında
FERİT ZENGİN İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince dün sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon, geçtiğimiz aylarda gelen bir istihbaratla başladı. İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü’nde başını bir şube müdürünün çektiği bir ekibin, polis operasyonlarında ele geçirilen emanet eşyaları imha ihalesi yapılmış gibi gösterip piyasaya sattığı bilgisi üzerine  takip ve izleme başlatıldı.

Yapılan takip ve izlemelerin ardından ihbarın doğru olduğunu ve kuruma teslim edilen orjinal olmayan taklit eşya ve ürünlerin 11 kişilik bir taşeron ekibi vasıtasıyla satıldığını tespit eden ekipler, dün sabah harekete geçti. Yapılan operasyonda ekibin başı olan ve görev değiştirilen bir şube müdürü ile kuruma taşeron hizmet veren 11 çalışan adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığının tespit edildiği soruşturmada görevini ihmal ettiği veya çeteye bilerek yardım ettiği tespit edilen altı kurum çalışanınında ifadesi alınacağı öğrenildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.     

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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