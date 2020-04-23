Milli Muharip Uçağı F-16 motoru uçuracak

Kotil, C4Defence’in İnstagram yayınına katılarak, TUSAŞ’ın yürüttüğü projeler hakkında bilgiler verdi. Kotil, MMU’nun ilk uçuşunu ve testlerini F-16 Fighting Falcon uçaklarında da kullanılan General Electric üretimi F110 motorları ile yapacağını söyledi. Hangardan çıkış tarihi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 2023 yılının geçerliliğini koruduğunu belirten Kotil, ilk uçuşun 2025 için planlandığını duyurdu. Kotil, dünya genelinde etkisini hissettiren Kovid-19’un süreçte olumsuz bir etkisi olmayacağını ve 2020 yılı için belirlenen çalışma saati hedeflerine katiyetle uyulacağını da söyledi. MMU’ya İHA entegrasyonuyla ilgili soru üzerine Kotil, MMU’nun geleceğin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığını ve İHA’larla ortak görev yapabilmesinin mümkün olduğunu kaydetti. MMU’yla, Baykar’ın AKINCI İHA’sının entegre olabileceğini ifade etti.