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23.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Milli Muharip Uçağı F-16 motoru uçuracak

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) ilk uçuşunu ve testlerini F-16 uçaklarında da kullanılan F110 motorları ile yapacağını açıkladı.

Milli Muharip Uçağı F-16 motoru uçuracak
ANKARA Milliyet

Kotil, C4Defence’in İnstagram yayınına katılarak, TUSAŞ’ın yürüttüğü projeler hakkında bilgiler verdi. Kotil, MMU’nun ilk uçuşunu ve testlerini F-16 Fighting Falcon uçaklarında da kullanılan General Electric üretimi F110 motorları ile yapacağını söyledi. Hangardan çıkış tarihi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 2023 yılının geçerliliğini koruduğunu belirten Kotil, ilk uçuşun 2025 için planlandığını duyurdu. Kotil, dünya genelinde etkisini hissettiren Kovid-19’un süreçte olumsuz bir etkisi olmayacağını ve 2020 yılı için belirlenen çalışma saati hedeflerine katiyetle uyulacağını da söyledi. MMU’ya İHA entegrasyonuyla ilgili soru üzerine Kotil, MMU’nun geleceğin gereksinimleri doğrultusunda tasarlandığını ve İHA’larla ortak görev yapabilmesinin mümkün olduğunu kaydetti. MMU’yla, Baykar’ın AKINCI İHA’sının entegre olabileceğini ifade etti.

 

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