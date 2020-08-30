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30.08.2020 - 19:21 |

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 6 milyon TL

Milli Piyango özel çekilişi sonuçları, Sisal Şans tarafından bugün gerçekleştirildi. Büyük Taarruz'un yıl dönümü nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara 402598 oldu...

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 6 milyon TL

Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda düzenleniyor.

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekiliş sonuçları açıklandı Büyük ikramiye 6 milyon TL

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekiliş sonuçları açıklandı Büyük ikramiye 6 milyon TL


BÜYÜK İKRAMİYE 6 MİLYON TL!

Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL. Saat 15.30 amorti ve küçük ikramiyelerin çekilişi başladı. Büyük ikramiye çekilişi ise 17.30'da gerçekleşti.

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

ÇEKİLİŞLER NE ZAMAN?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

Türkiye'nin günlük corona virüs tabosu ( 30 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz" dedi.
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