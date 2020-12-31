Milli Piyango canlı çekilişi izle | Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişi devam ediyor

Bu yıl rekor kıran Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekiliş ikramiyesi için nefesler tutuldu. Tam 100 Milyon TL için heyecanlanan vatandaşlar çekilişi yakından takip etmek istiyor. Peki Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi nereden izlenir?

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Saat 14.30-16.30 arası 1. Bölüm - 10.000 – 10.000.000 TL

Saat 16.30-18.30 arası 2. Bölüm – 5.000 TL

Saat 18.30 – 20.30 arası 3. Bölüm 200 – 1.000 TL

Saat 23:00 – 100.000.000 TL büyük ikramiye ve amorti

çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

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TV'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

100.000.000 TL büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00’da Kanal D’de ve Teve2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kanal D’deki yayın çekilişin ilk 12 dk’sı yayınlanıyor olacak ,eğer bu süre zarfında çekilen çekilişlerde ikramiye satılan bir bilete çıkmamış olur ise ,çekilişin devamı Teve 2 ,Millipiyangoonline.com MP TV ve Youtube Milli Piyango TV kanallarımızda canlı verilmeye devam ediyor olacak.