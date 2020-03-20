Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Mart Milli Piyango bileti sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlar tarafından umut kapısı olarak görülen Milli Piyango'nun Mart ayındaki ikinci çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çekilişin ardından oynadıkları bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama ekranı üzerinden oynadıkları rakamlara ne kadar ikramiye isabet ettiğini araştırmaya başladı. İşte Milli Piyango 19 Mart bilet sorgulama ekranı...

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BALIKESİR-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

543994

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

214240

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10000 TL ikramiye kazanan numaralar

013083 020406 027047 064588 091582 112523

124015 146893 161041 212770 248699 272153

320975 324866 325735 337551 343772 469867

560810 565400

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

006692 018770 030178 042374 043836 089305

097332 107938 115725 126293 132553 140666

159660 164357 168856 169534 170562 172541

189164 200829 225329 230605 230810 269699

271924 283947 326771 328746 355572 370252

374759 376946 427758 433023 434666 465729

469686 472277 480894 491194 501041 505003

506369 515853 519580 544569 563201 585345

587601 597445

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

00389 03011 05999 07652 08831 11918

14586 16560 20191 20317 21595 24280

34239 35283 39454 40516 45861 46388

46905 53344 55793 59221 63596 64521

65986 67557 74778 74922 82312 82770

84759 86663 87306 91735 92208 92775

95649 97192 97219 98812

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0088 0550 0726 0736 1236 1353

1522 1678 2595 2668 3316 3393

3574 3614 4048 4655 4795 4865

5093 5247 6387 6588 7043 7199

8039 8291 8342 8834 9209 9343

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

052 150 160 199 217 235

280 308 347 366 392 519

600 617 681 748 799 807

969 983

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

13 19 27 61 86 93

95

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

3 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

043994 143994 243994 343994 443994 503994

513994 523994 533994 540994 541994 542994

543094 543194 543294 543394 543494 543594

543694 543794 543894 543904 543914 543924

543934 543944 543954 543964 543974 543984

543990 543991 543992 543993 543995 543996

543997 543998 543999 544994 545994 546994

547994 548994 549994 553994 563994 573994

583994 593994