Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her ay üç kez yapılan Milli Piyango çekilişinde bu ayın ikinci çekilişi bugün yapılacak. 19 Mart 2020 Milli Piyango çekilişine geri sayım başladı. Peki Milli Piyango çekilşi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı yayın sona erdikten sonra sayfamızda yerini alacak.

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