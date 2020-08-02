Milli Piyango ilk çekilişlerde büyük ikramiyeler ne kadar?

3 Ağustos Pazartesi saat 21:30’da ise Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişi Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenlenecek.



Tüm çekilişler canlı yayınlanacak!

Önümüzdeki dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak olan çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.