Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, çekiliş saat kaçta? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto oynama ekranı

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto'nun ilk çekilişi 3 Ağustos 2020 bu akşam gerçekleşecek. Sayısal Loto tarihindeki en büyük ikramiye bu akşamki çekilişte gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmak gerekiyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi doğrudan bayiye giderek 'Sen Seç' ile rastgele sayılar seçtirerek de oynayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı 3 TL.

Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla 6 bilen ikramiye kazanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANIYOR

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da düzenlenecek.