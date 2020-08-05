Milli Piyango katlanarak kazandırıyor! Çılgın Sayısl Loto, Süper Loto, Kazı Kazan online platformda...

Sisal Şans, Milli Piyango, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan artık çok daha fazla kazandırıyor. Milli Piyango oyunları rekor ikramiyelerle başladı ve katlanarak devam ediyor. Yeni dönemin ilk çekilişi 2 Ağustos Süper Loto çekilişi ile başladı. Bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişi var. 50 milyon TL ile başlayan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam devreden ikramiye kime çıkacak merak konusu.

İŞTE 4 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALARI

4 Ağustos Süper Loto çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin 25.5 milyon olduğu Süper Loto'da kazanan numaralar 19-32-37-41-54-17 oldu.

KAZI KAZAN OYUNLARI İLK KEZ İNTERNETTE

Milli Piyango'nun yeniliklerinden birisi de Kazı Kazan oyunları. İlk kez internetten oynanabilecek olan Kazı Kazan'da 15 farklı oyun millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında.

Kazı Kazan'da kullanıcılar toplamda 1.2 milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ ARTTI

Milli Piyango'nun en sevilen şans oyunları Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın üç günü yapılacak. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilecek. Süper Loto ise Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİYOR

Milli Piyango çekilişleri artık canlı olarak izlenebilecek. Son teknoloji ile noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV'de yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO OYUNLARI ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

Milli Piyango'nun kazandıran Milli Piyango, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Kazı Kazan gibi oyunları artık internet üzerinden online olarak oynanabiliyor.

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