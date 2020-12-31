Milli Piyango saat kaçta, ne zaman çekilecek 2021? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango çekilişinin gerçekleştirilmesine sadece sayılı saatler kaldı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler yılbaşı çekilişine az bir zaman kala bilet alarak şanslarını artırmak istiyorlar. 2020 yılbaşı çekilişinde 80 milyon TL olan büyük ikramiye 2021 yılbaşı çekilişinde ise 100 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş sonrasında kazandıran numaralar https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ adresinde yer alacak. Çekiliş saati ve nerede yayınlanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulaması nasıl yapılır, çekiliş saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ONLINE OLARAK NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2020 gecesinde gerçekleştirilecek. Çekiliş canlı yayında yapılacak. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olduğu zaman biletinizin ikramiye kazanıp kazanmadığını https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?,

Heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi bugün saat 14.30’da başlayacak. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.00’te Kanal D ve teve 2’de yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş bilet fiyatları açıklandı. İşte 2021 yılbaşı çekiliş bilet fiyatları...

Çeyrek bilet : 25 TL

Yarım bilet: 50 TL

Tam bilet: 100 TL