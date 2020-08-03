Milli Piyango yenilikleri ile rekor ikramiyeler dağıtıyor! Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto online...

Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan artık çok daha fazla kazandıracak. Milli Piyango rekor ikramiyeler dağıtmaya başladı. Milli Piyango'da ilk çekiliş 2 Ağustos'ta Süper Loto ile başladı.

SÜPER LOTO 25 MİLYON TL İKRAMİYELİ 2 AĞUSTOS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'da ilk çekiliş 2 Ağustos 2020 saat 20.00'de gerçekleşti. 25 milyon TL'lik ikramiye için şanslı numaralar canlı yayında çekildi. Tam 25 Milyon TL'nin büyük ödül olduğu Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 9, 16, 18, 44, 47 ve 51 oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLK ÇEKİLİŞTE BÜYÜK ÖDÜL 50 MİLYON TL

Bu akşam gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto'da ise büyük ikramiye tam 50 milyon TL. Kullanıcılar Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanmak için bayilerden ya da online olarak Çılgın Sayısal Loto oynama imkanına sahip.

KAZI KAZAN OYUNLARI İLK KEZ İNTERNETTE

Milli Piyango'nun yeniliklerinden birisi de Kazı Kazan oyunları. İlk kez internetten oynanabilecek olan Kazı Kazan'da 15 farklı oyun millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında.

Kazı Kazan'da kullanıcılar toplamda 1.2 milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ ARTTI

Milli Piyango'nun en sevilen şans oyunları Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın üç günü yapılacak. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilecek. Süper Loto ise Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİYOR

Milli Piyango çekilişleri artık canlı olarak izlenebilecek. Son teknoloji ile noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV'de yayınlanacak.

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MİLLİ PİYANGO OYUNLARI ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

Milli Piyango'nun kazandıran Milli Piyango, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Kazı Kazan gibi oyunları artık internet üzerinden online olarak oynanabiliyor.

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