Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Yılbaşı bilet fiyatları: Büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı özel çekilişi her yıl olduğu gibi bu yıl da nefesleri kesecek. Büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler şanslarını yılbaşı çekilişinde denemek istiyor. Bunun için Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarları da açıklandı. Çekiliş günü toplam 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılması hedefleniyor. İşte, yılbaşı bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

İdareden yapılan açıklamayla, yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL olarak belirlendi. Öte yandan oyunseverler 18 Kasım'dan itibaren Milli Piyango biletlerini gezici bayiden ve bayilerden alabilecekler.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milyonlarca vatandaşın beklediği çekiliş 31 Aralık'ta sonuçlanacak ve detaylar da millipiyangoonline.com adresinden duyurulacak. Yılbaşından hemen önce ikramiye kazananlar arasında katılmak isteyenler için yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.