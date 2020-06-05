Milliyet yazdı, zaman aşımı durdu: Vahşeti DNA çözecek

İstanbul’da 20 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın dosyasının zaman aşımı nedeniyle kapanmamasına yönelik Milliyet’te yer alan çağrılar, karşılığını buldu. Zaman aşımına 1 gün kala savcılık, ‘ifade alma işlemleri devam ettiği’ gerekçesiyle zaman aşımının durdurulmasına karar verdi. Dosyada faili ortaya çıkarmak amacıyla yeni bir DNA eşleştirmesi daha yapıldı. Emniyetin DNA havuzunda bulunan şüpheliye ait DNA örneğinin, sürekli tarandığı öğrenildi.



20 yıldır bekliyor



Şişli’de 5 Haziran 2000’de okuldan dönen Çağla Tuğaltay evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetten 14 yıl sonra Çağla’nın tırnakları arasında katilin DNA izi bulundu. Bu iz 102 kişiden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı ancak sonuç çıkmadı. 20 yıldır faili meçhul olarak duran dosyanın 5 Haziran’da zaman aşımına uğraması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.



Bir gün kala



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı, suç faili olduğu düşünülen kişilerin ifade alma işlemleri ve incelemeler (kan örnekleri, DNA incelemesi, parmak izi incelemesi) devam ettiği için TCK 67. maddesi gereğince zaman aşımını, sürenin dolmasına bir gün kala durdurdu.



Kapıcının kan örneği alındı



Çağla Tuğaltay dosyasında başka bir gelişme daha yaşandı. Savcılık o dönem apartmanın kapıcısı olan kişinin geçtiğimiz gün ifadesini aldı. 57 yaşındaki kapıcının aynı zamanda kan örneği alınarak, Çağla’nın sol elinin tırnak içindeki deri kalıntıları ve bina girişinde tespit edilen kan örneği ile DNA eşleşmesi olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Tanıdık biri mi?



O dönem Çağla Tuğaltay’ın alt komşuları ifadesinde “Çağla ayaklarını vura vura yürüdüğü için evden çıktığını ve eve geldiğini anlardım. Olay günü Çağla eve geldi. Kapı çaldı ve biriyle konuşmaya başladı. Tanıdık biri olduğundan emindim çünkü o ses tonuyla konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarını duymadım” demişti. Bu ifade ve kapının zorlanmamış olmasından dolayı savcılık şüphelinin tanıdık biri ve erkek olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



DNA havuzu bekliyor



Savcılık bugüne kadar, apartmanda oturan, apartmana giriş-çıkış yapan veya ihbar edilen kişilerin yanı sıra Çağla’nın okul arkadaşları ve akrabalarına varıncaya kadar 70 kişinin ifadesini alırken 100’ü aşkın kişinin ise kan örnekleri incelendi. Ayrıca şüphelinin DNA örneğinin de emniyetin DNA havuzunda olduğu ve sürekli burada DNA taraması yapıldığı, ancak şüphelinin bulunması için kan örneğinin alınmasını gerektirecek bir olaya karışması gerektiği belirtiliyor.



Acılı anne: Yeniden doğmuş gibiyim





Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Tuğaltay zaman aşımının durdurulması üzerine şunları söyledi: “Kararı duyunca tepeden tırnağa ter boşaldı. Ağlayacağım şimdi. 20 yıldır kızımın katilinin bulunması için mücadele ediyorum. Son zamanlarda ise dosyanın zaman aşımına girmemesi için uğraşıyordum. Başardık. Çok sevindirici bir haber. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ben diğer anneler için de mücadele ettim. Ses olmak istedim. Medya da çok yardımcı oldu bize bu süreçte. Soruşturmayı yürüten savcımız da çok duyarlı. Ne zaman gitsem dosya hep masasında.”