Milyon dolarlık vurgunu memurun dikkati önledi

Muğla Milas'ın Kıyıkışlacık mevkisinde yaklaşık 800 dönüm olan 280 milyon dolar değerindeki arazinin satış işlemlerini gerçekleştirmek için Sakarya'nın Kocaali İlçe Tapu Müdürlüğü'ne giden bir kişi, yetki evrakları ile birlikte başvuruda bulundu.

Tapudaki personelin, Milas İlçe Tapu Müdürlüğü'nü arayarak yetki belgesi talebinde bulunmasının ardından görevliler arazi sahibine ulaştı. Arazi sahibinin herhangi bir satış işleminden bilgisi olmadığı ifade etmesi üzerine, polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen sivil polis ekipleri, işlemleri gerçekleştirmek istedikleri sırada 5 şüpheliyi sahte evraklar ile yakalayarak, gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

KAYMAKAM KONUŞTU



Milas Kaymakamı Eren Arslan, arazi sahibinin kimlik bilgilerinin yasa dışı yollardan ele geçirdiğini düşündükleri belirterek, "Tapu müdürümüzün verdiği bilgiye göre, işlem esnasında Kocaali Tapu Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü'nden yetki talep ediyor. Talebi dinleyen görevli arkadaşlar, o esnada arazinin sahibine ulaşarak, satış işlemini soruyorlar. Arazi sahibi herhangi bir satış işleminin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu gelişme üzerine arkadaşlar Kocaali Tapu Müdürlüğü'nü uyararak, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Dikkat ve duyarlılıkları ile dolandırıcılığı önleyen tapu personelimizi ödüllendirdik. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişilerle kimlik bilgilerini paylaşmasınlar" dedi.