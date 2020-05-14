Milyonlarca dolar toplayıp geneleve aktardılar!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), büyük yatırımcı zararları ile sık sık gündeme gelen forex piyasasına yönelik sıkı bir takım tedbirler aldı. Lisansı olmayan firmaların işlem yapmalarına izin verilmezken, kaldıraç oranları da düşürülerek en son 1’e 10 seviyesine indirildi. Ancak sıkı düzenlemelere rağmen kimi firmaların ‘kaçak’ faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.

HESAPLARA BLOKE GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu dosyasında yer alan belgelere göre, iddiaya konu firmalardan biri de Kıbrıs Girne’de kurulu O. C. Trade isimli bir şirket. Şirket 4 yıl önce internet kafe ruhsatı ile kuruldu. Burhan B. ve Ayhan A.’nın kurduğu şirket bir süre sonra forex işine yöneldi. Durum fark edilince ilk olarak, şirketin banka hesapları bloke edildi. Geçen yıl ortasında getirilen bu yasak sonrası şirket sahibi Burhan B.’nin yeni bir arayışa girdiği iddia edildi.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ TRAFİK

İddiaya göre bu kez, İstanbul Bağcılar’da bulunan ve aynı adreste kurulu şirketler üzerinden paralar toplanmaya başlandı. İstanbul, Denizli, Ordu, Tokat, Mardin gibi birçok ilden toplanan paraların, E. G.’ye ait P. Kuyumculuk, N. Teknoloji ve D. Yazılım’a yatırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre E. G. yüzde 12 komisyon alarak gelen paraları Kıbrıs’a aktardı. Türkiye’den toplanan paraların sonraki trafiği ise baş döndürücü türden. İlk olarak Kıbrıs’taki hesaplara aktarılan paraların, Polonya, Rusya ve Türkiye’ye 15 bin kilometre uzaklıktaki ada ülkesi Vanuatu’da kurulu sanal şirketler kullanılarak forex işlemi yapıldığı öne sürülüyor.

15 GÜNDE BİR YENİ OFİS

Savcılık dosyasına göre şüphelilerin, SPK’nın, izinsiz olarak açılan siteleri kapatması üzerine kısa süre içinde yeni site devreye alınarak yola devam ettiği öne sürüldü. Dilekçede, olası bir baskına karşı yoğun önlem alan şüphelilerin, 15-20 günde bir ofis değiştirdikleri, mail yazışmalarında da sahte isim kullandıkları iddia edildi.

POLİSLERDEN 10 BİN DOLAR

Suç duruyusu dosyasındaki listeye göre, kimi 50 bin, kimi 1 milyon, kimi 3 milyon TL yatırmış durumda. Sisteme yatırımcı kazandırmak için, piramit sisteminin de uygulandığı öne sürülüyor. Yeni yatırımcı getiren kişilere belli bir komisyon ödemesi yapıldığı Savcılık dosyasına sunulan bir belgede, Mardin’de polis olarak görev yapan bir grubun 10 bin dolar yatırabilecekleri ifade ediliyor.

İSTERSE UYUŞTURUCU SATSIN

Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan isimlerden Ali Ç. , kendisinin yazılım hizmeti verdiğini belirterek “Benim işim yazılım... Adam isterse uyuşturucu satsın; beni ilgilendirmez ki” dedi. Suçlanan bir diğer isim Burhan B.’den ise dönüş olmadı. Burhan B.’nin aynı zamanda Girne Karşıyaka’da bir genelev işlettiği öğrenildi. (Hürriyet)