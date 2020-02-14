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14.02.2020 - 07:00 |

Milyonlarca lira rezidanstaymış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis şebekelerine yönelik soruşturması tamamlandı. İddianamede yasa dışı bahisle devletten vergi kaçırarak milyonlarca lira kazanan çetenin nasıl çalıştığı anlatıldı.

Milyonlarca lira rezidanstaymış
ELİF ALTIN İstanbul

İddianamede, örgüt yöneticisi Ahmet Taş, Ahmet Güneş, Mert Koraş, Engin Çelik ve Cüneyt Açık hakkında 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istendi. 41 şüpheli hakkında ise 8 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede toplanan paraların güvenlikli rezidanslarda tutulduğu belirtildi.   

İllegal bahis organizatörlerinin bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmadıklarının vurgulandığı iddianamede, üçüncü kişilere ait hesapları kullandıkları ve bu üçüncü kişileri sık sık değiştirdikleri belirtildi. Bu üçüncü kişilerin genellikle gençlerden seçildiği belirtilen iddianamede, bu kişilerin vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ya da ev hanımı, öğrenci, asgari ücretle çalışan kişiler olduğu dile getirildi. İddianamede, görevlendirilecek şahısların suç kaydı olmayanlar arasından seçildiği, bu sayede takibe takılmayarak uzun süreli çalıştırılmalarının hedeflendiği anlatıldı.

Önce ‘eğitim’

İddianamede, örgüte eleman alınacağı zaman önce bu kişilere kurulan sistemle ilgili eğitim verildiği daha sonra kişilerin aktif göreve başladığı bildirildi. Küçükçekmece’deki bir daireye yapılan yasa dışı bahis operasyonunda toplam 3 milyon TL ele geçirilmişti.

ATM’ci, toplayıcı ve yönetici

İddianamede, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyuncuların gönderdiği paraların örgüt üyesi ATM’ciler tarafından çekildikten sonra ‘toplayıcılar’ tarafından teslim alındığı, ‘toplayıcılar’ın bu paraları ‘kasa, genel kasa ve üst kasa’ tabir edilen kişilere teslim ettikleri, ‘kasa’ların da paraları yöneticilere teslim ettikleri belirtildi. Örgütün üst yönetimine gönderilmek üzere toplanan paraların lüks ve güvenlikli daire ve rezidanslarda tutulduğu ifade edildi.

 

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