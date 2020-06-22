Milyonlarca liralık vurgun! ‘Kara Şövalye’ çetesi çökertildi

İstanbul'da, yaşlı ve varlıklı kişilerin bilgilerini örgütün lider yardımcısı kadın hackerdan alarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yapan "Kara Şövalye" isimli örgüt yakayı ele verdi. 44 örgüt üyesinin bulunduğu hacker grubuna 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BİLGİLER HACKERDAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz aylarda yaptığı operasyonla örgütün elebaşı olduğunu belirlediği Burak Darbudak'ı ve yedi örgüt üyesini gözaltına aldırdı. İstanbul'da yaşlı bir kadının telefonla aranıp korku ve panikle 10 milyon lirasını kaptırmasının ardından açılan soruşturmada çetenin, yaşlı ve varlıklı kişilerin bilgilerini internet ortamında elde eden bir kadın hackerdan aldığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; kadın hacker Cennet Y., özellikle yaşlı ve kimsesiz zengin vatandaşları hedefine alıyor, "FETÖ üyeleri bankadaki paralarınızı kullanmış, evdeki ve bankadaki paralarınızı inceleyip vereceğiz. Paraları hazırlayın biz gelip alacağız" diyerek kandırıyordu. Korkuya kapılan vatandaşlar da paraları çete üyelerinin istediği çöp konteynırlarına bırakıyor ya da kuryelere teslim ediyordu. Soruşturma kapsamında çete üyelerinin kimlikleri deşifre edilince 4 kişi Şanlıurfa'da, 1 kişi Gaziantep'te ve 3 kişi de İstanbul'da yakalandı.

VURGUN PARASIYLA LÜKS YAŞAM

Çete üyelerinin tamamının geçmişte dolandırıcılık suçlarından kayıtları olduğu belirtilirken, vurgun paralarını lüks yaşam sürerek harcadıkları tespit edildi.

Savcılığın 21 mağdur vatandaşın dolandırılması eylemlerini tek tek anlattığı iddianamede dolandırıcılık suçunun işlendiği kaydedilirken eylem örgütsel olduğu için örgüt üyeliği kapsamında da yargılama istendi. 44 örgüt üyesinin 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaları talep edilen dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek.