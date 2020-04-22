Mimarların Görevi Nedir? Mimar Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Binalar tasarlayan, restore eden ve binalarla ilgili yeni projeler geliştiren kişilere mimar denmektedir. Binalarla ve inşaat sektörüyle ilgili detaylara yönelen mimarlık her geçen yıl daha fazla önem kazanmaktadır. Eski binaların restore edilmesinden, yeni yolların ve köprülerin inşa projelerine varana kadar mimarın görev alanı geniştir.

Mimarların Görevi Nedir?

Mimarların görev alanları oldukça geniştir. Bu meslek dalında çalışanlar, görevlerini devlet ya da özel sektörde yapabilmektedir. Mesleki sorumluluk alanları belli standartlar çerçevesinde sıralanmaktadır:

- Bina tasarımları için yeni projeler ve öneriler hazırlamak,

- Çizimleri elle ya da bilgisayar programları desteğiyle detaylandırarak sunumlar hazırlamak, ihalelere katılmak,

- Binaların inşası sırasında kullanılması gereken malzemelerin kalitesinin sorumluluğunu üstlenmek,

- Hayata geçirilen projelerini tamamlana kadar kontrol etmek, düzeltmek, yönlendirmek,

- Projelerin çevresel etkilere uygun olup olmadığının denetlenmesini gerçekleştirmek,

- İnşaat projelerinin fizibilitesi hakkında profesyonellerle görüşmek,

- İnşaat projesiyle yakından ilgilenen mühendisler, mimari teknoloji uzmanları ve inşaat yöneticisi ile ekip çalışması içinde olmak.

Mimar Ne İş Yapar?

Mimar, üç boyutlu düşünme yeteneği ve yaratıcı düşüncesiyle çalışmaktadır. Bu sebeple yeni projeler tasarlamak, çizmek, kontrol etmek, ekip çalışması yapmak mimarın işidir. Projelerin yapımı sırasında kalite standartlarına uygun malzemeler sunmak, çevresel etkilere uygunluğu denetlemek, projeler için ihalelere katılmak ve sunumlar yapmak mimar tarafından gerçekleştirilmektedir. Mimar, tüm bu görevlerini ekip çalışmasına uygun niteliklerde gerçekleştirmektedir.

Mimar Nasıl Olunur?

Mimar olmak için öncelikle üniversitelere giriş sınavına başvurmak gerekmektedir. Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden olan mühendislik fakültesi mimarlık bölümü okunmalıdır. Bu okuldan lisans derecesiyle mezun olduktan sonra mimar olmak için ilk adım atılmış olmaktadır. Bundan sonraki aşamada devlette çalışmak isteyen mimarlar kamu personeli seçme sınavına girmektedir. Özelde çalışmak isteyenler iş başvurusunda bulunarak herhangi bir şirketin bünyesinde çalışabilmektedir.