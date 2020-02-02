MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
ABONE OL
02.02.2020 - 14:10 | | DHA

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Zonguldak'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Zonguldak- Ankara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hayrullah Bayramoğlu yönetimindeki 42 CHT 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ersin Sipahi'nin kullandığı 67 M 0370 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Hayrullah Bayramoğlu ile Nihal Çakmaklı, Sakine Bora, Buse Altıntaş, Furkan Keskin, Caner Ertürk, Sadettin Akçay, Azize Nur Çakmaklı, Pakize Bayramoğlu, Hüseyin İmamoğlu, Elif Keloğlu ve Fatma Keloğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber